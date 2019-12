L’avanzata della Lega in Emilia raccontata con qualche mappa e un po’ di dati

Leggi la notizia su open.online

(Di domenica 15 dicembre 2019) Oltre 400mila indecisi. Saranno loro a scegliere il futuro dell’-Romagna, almeno secondo Marco Valbruzzi, docentefacoltà di Scienze Politiche all’Università di Bologna. Nel suo rapporto Allerta Rossa per l’onda verde, Valbruzzi spiega attraverso, sondaggi e mappe qual è il contesto attorno alle elezioni regionali in-Romagna. L’analisi comincia da quella formula, che per tanto tempo è stata associata all’Romagna: «Regione Rossa». Una regione che, esattamente come la Toscana, ha sempre espresso presidenti provenienti prima dall’area del Partito Comunista Italiano e poi dal centro sinistra, in ordine cronologico: Partito DemocraticoSinistra, Democratici di Sinistra e Partito Democratico. Le mappe che raccontano l’avanzataQualcosa negli ultimi anni è cambiato. Nel suo report Valbruzzi ...

wimganz : @aperegina61 @matteorenzi La posizione della Boschi fu vagliata dall' autority preposta su richiesta avanzata dall'… - anonimanapolet1 : Compito in classe Esponete,per sommi capi,il perchè della nascita del fenomeno sardine Svolgimento: 1-sostituzione… - gamba_davide : In pochi anni assisteremo alla crescita della presenza di robot umanoidi nella nostra vita. In che settori ci potra… -