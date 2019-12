Grande Fratello Vip 4 | una influencer pronta ad entrare | un cantante declina l’invito

Leggi la notizia su trendit

(Di domenica 15 dicembre 2019)Vip: il cast della quarta edizione della versione celebrity del reality di Canale 5 prende lentamente forma. In un intervento di Gabriele Parpiglia al programma di Maurizio Costanzo su Rai Isoradio, il giornalista ha confermato altri tre personaggi famosi. Due, Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto erano già usciti nel toto-nomi più volte. La terza è la conferma di un nome annunciato da Dagospia a novembre. Nella casa più spiata degli italiani vedremo Clizia Incorvaia. La famosa, al centro delle cronache rosa per il suo burrascoso rapporto con l’ex compagno Francesco Sarcina, è stata più volte ospite dei salotti tv di Barbara d’Urso. Qualora la voce venisse confermata, ilVip potrebbe cavalcare l’onda gossip e sviscerare argomenti fino ad oggi marginali della vita della Incorvaia. Per una Incorvaiaa varcare la ...

