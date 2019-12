Una piazza piena di sardine

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) Un mese dopo il debutto a Bologna, il movimento dellesupera brillantemente il test diSan Giovanni a Roma. Decine di migliaia di persone, 35 mila secondo la Questura, hanno dato vita ad un simbolico mare pieno di piccoli pesci che contestano quelle che definiscono le semplificazioni del populismo, da quelle sui migranti fino ai temi sociali. Da tempo non si vedeva una manifestazione tanto partecipata in questa, per anni appannaggio dei comizi di sinistra. Leparlano di "e obiettivo raggiunto". Nelle parole di Mattia Santori, uno dei quattro fondatori del movimento, un monito alle forze politiche che guardano con simpatia alle: "Non vogliamo rubare le piazze a nessuno, né alla politica né a chi fa lotte dal basso". Perché, spiega dal palco, "lenon sono la soluzione a tutti i mali, anzi non esistono, sono solo persone ...

