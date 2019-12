Tu sì que vales | Gabriele Andriulli commuove Belén e Scotti | “Non sono un eroe | ho

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di domenica 15 dicembre 2019)è tra i finalisti di Tu sì que2019. Nel corso dell'ultima puntata del programma di Canale5, un breve video ha ripercorso la sua difficile storia. A 31 anni, infatti, ha avuto un incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle. La diagnosi, paraplegia per lesioni midollari.non ha lasciato che l'accaduto costituisse un limite per la sua vita.

