Studenti in gara nella “Coppa Ecolier” | una sfida a colpi di logica e matematica

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Novanta bambini provenienti anche da fuori regione, suddivisi in 13 diverse squadre, si sono affrontati stamani al Convitto Nazionale “Giannone” di piazza Roma in unadidella durata di 75 minuti. E’ la “Coppa Ecolier 2019-20 di Kangourou” e oggi in palio c’era l’accesso alle semifinali di Cervia. A vincere le diverse prove in programma questa mattina è stata la V G del Convitto Nazionale Giannone – plesso “San Filippo”; al posto d’onore si è piazzata la Scuola Primaria “Manzoni” di Foggia; al terzo posto la Scuola Bilingue di Benevento. Alla manifestazione hanno partecipato anche Scuole provenienti da San Giuseppe Vesuviano, Salerno ed Eboli. tutte di quarta o quinta della scuola primaria. Presenti per il Sannio, la Pascoli, la Moscati, ...

