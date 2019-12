Presidente della Valle d’Aosta Fosson indagato | si dimette

Leggi la notizia su notizie

(Di sabato 14 dicembre 2019) Ild’Aosta Antonio(ex senatore per l’Union Valdôtaine) èper scambio elettorale politico mafioso. L’indagine è stata aperta dalla Dda di Torino in merito alle elezioni regionali del 2018. Nella stessa inchiesta sono stati indagati anche gli assessori Lauren Vierin (exregione) e Stefano Borrello e il consigliere regionale Luca Bianchi. Al momento questi ultimi sono già stati interrogati dagli inquirenti.D’Aosta siAntoniosi è dimesso. L’annuncio è stato dato durante una riunione straordinaria in Regione. I motivi delle dimissioni sono riconducibili all’avviso di garanzia notificato dalla Dda per scambio elettorale politico mafioso relativo ad un’inchiesta del 2018 per condizionamenti da parte‘Ndrangheta.il...

petergomezblog : ‘Ndrangheta, il presidente della Valle d’Aosta Antonio Fosson è indagato per voto di scambio con alcuni assessori e… - F_DUva : Il Presidente della #ValledAosta #Fosson indagato per voto di scambio politico-mafioso. Come se non bastasse, in qu… - Quirinale : #Milano, il Presidente #Mattarella incontra i parenti delle vittime della strage di #PiazzaFontana -