Popolare Bari | aperta un' inchiesta Conte | Faremo una sorta di banca del Sud a

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppeha parlato al Ministero della Salute dei primi cento giorni di attività del governo nello specifico settore, ma inevitabilmente ha dovuto parlare anche del caso scoppiato ieri pomeriggio, quello delladi, che è stata commissariata da Bankitalia. Il Premier ha chiarito che a breve sarà convocato un Consiglio dei Ministri e che l'obiettivo del governo è quello di creare "unadidel Sud degli investimenti a partecipazione pubblica".dicommissariata. Caos nel governo, Italia Viva: "Gravissimo punto di rottura" Lad'Italia ha commissariato ladi, scatenando la lite nel governo sul salvarla o meno. Italia Viva ha reagito facendo saltare un Consiglio dei Ministri.ha aggiunto:"Ieri abbiamo ...

marattin : Come si dice in barese “ca nisciun è fess”? Sei domande e sei risposte sulla vicenda Popolare di Bari. Da leggere b… - borghi_claudio : Ovviamente mi aspetto di trovare il miliardo per la popolare Bari nel maxiemendamento della legge di bilancio con relative coperture, vero? - TeresaBellanova : No, non ci sto alle cose che leggo stamani su alcuni giornali a proposito del Consiglio dei Ministri su Banca Popol… -