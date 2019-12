Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:02 2’37″2 per Nilsson e Falla, che passanomente in semifinale. 2’38″2 per Faehndrich, 2’39″8 per Diggins: sono questi i primi tempi di ripescaggio 14:00 E si parte! 14:00 Ecco al via le atlete della prima batteria, che si preannuncia lottatissima già solo per il campo partenti! 13:58 Sono già pronte nella zona del via le partecipanti aidi finale femminili, in cui l’Italia spera finalmente di poter vedere delle cose interessanti dopo quanto accaduto a Ruka 13:54 Questa invece la composizione deimaschili, al via subito dopo quelli femminili BATTERIA 1 – Chanavat (FRA), Klaebo (NOR), Graz (ITA), Peterson (SWE), Clugnet (GBR), Vuorinen (FIN) BATTERIA 2 – Valnes (NOR), Pellegrino (ITA), Hamilton (USA), Bolshunov (RUS), Wang (CHN), Bolger (USA) BATTERIA 3 – ...

OA_Sport : LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2019 in DIRETTA: cominciano i quarti di finale! Pellegrino sfida Klaebo, tra le don… - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia vince, Federica Brignone seconda! Doppietta epica! - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Davos 2019 in DIRETTA: Chanavat dominatore delle qualificazioni Pellegrino quarto e Klaebo… -