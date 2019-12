LIVE Genoa-Sampdoria | Serie A calcio in DIRETTA | Quagliarella a guidare l’attacco

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.18che proviene invece dalla sconfitta interna con il Parma, 0-1 lo score finale con goal-vittoria dell’exJuraj Kucka, al 21′ del primo tempo. 20.15reduce dal 2-2 in casa del Lecce. Uomini di Thiago Motta avanti 0-2 grazie a Pandev e Criscito, poi rimonta dei pugliesi con Falco e Tabanelli. 20.13 Per l’ultimo scontro basta invece tornare alla passata stagione. 1-1 con reti di Fabioper i doriani e pareggio su rigore di Piatek per l’allora squadra di Ivan Juric, tecnico croato passato quest’anno ad allenare la neo-promossa Hellas Verona. 20.10 La prima storica sfida trasi giocò si giocò nel 1947, vittoria della squadra nata dalla fusione tra Sampierdarenese e Andrea Doria con il punteggio finale di 2-3. 20.08 Per risalire all’ultima vittoria del ...

