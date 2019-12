LIVE Genoa-Sampdoria 0-1 | Serie A calcio in DIRETTA | Gabbiadini decide il derby dalla

Leggi la notizia su oasport

0-1 22.55 La nostratermina qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, una buona serata da parte di OA Sport. 22.53 Lasi porta dunque a appena fuorizona retrocessione con 15 punti. ilresta invece penultimo con 11. 22.46 LE PAGELLE DEL: Radu 6, Romero 6, Biraschi 6,5, Criscito 6 (dall'89' Cleonise s.v), Ghiglione 5,5, Schone 6 (dal 66′ Schone 6), Radovanovic 5,5, Cassata 5,5, Pajac 5,5 (dal 66′ Ankersen 6), Pinamonti 6, Sanabria 6 All. Motta 6 LE PAGELLE DELLA: Audero 6, Murru, 6, Colley 6, Ferrari 6,5, Thorsby 6, Linetty 6,5, Ekdal 6 (dal 45′ Murillo 6,5), Vieira 5,5, Depaoli 6,5, Ramirez 6 (dal 74′7), Quagliarella 6 (dal 75′ Caprari 6) All.

