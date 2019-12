“La sinistra perde se guarda indietro Dobbiamo puntare su un' Europa più forte” | dice

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) “La Brexit è una ferita ma l'esito delle elezioni porta ad un'uscita ordinata del Regno Unito scongiurando il no deal e mettendo fine a tre anni di confusione ed incertezza”. In un intervista a la Repubblica, commenta così David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, l'esito del voto inglese. Ora, si augura Sassoli, “ci aspettiamo che finalmente le istituzioni britanniche completino in fretta la ratifica dell'accordo perfezionato a ottobre. Appena lo faranno, il Parlamento europeo sarà pronto ad esprimersi per arrivare all'uscita il 31 gennaio”. Poi chiosa: “I nostri paesi li salviamo solo con un'più. Il passo successivo sarà, invece, quello “pensare alle future relazioni trae Gran Bretagna” e, naturalmente, “tutto sarà condizionato dal rispetto degli accordi, compresi i 40 miliardi che il Regno Unito dovrà versare alle casse dell'Ue per impegni già assunti” ...

