GodFall | Primi dettagli e Gameplay sull’esclusiva PS5 e PC

(Di sabato 14 dicembre 2019) Durante i The Game Awards 2019, è stato annunciato il primo titolo esclusiva PS5 e PC, ossia. Quest’oggi vogliamo condividere con voi i. Nuovie primoperStando a quanto affermato dal direttore creativo del progetto: Conpuntiamo a fondere elementi tipici di un GDR all’action fantasy, proponendo un sistema di combattimento in terza persona.I giocatori potranno affrontare l’avventura liberamente sia in solitaria che in co-operativa a 3 giocatori, ed i nemici reagiranno diversamente a seconda del numero di giocatori.Abbiamo deciso di portarlo su PS5 perchè la console ci offre maggiori possibilità, l’SSD ultra veloce consente di introdurre elementi su schermoati e caricamenti veloci del mondo di gioco, il quale è in continua espansione.Il sistema di ...

