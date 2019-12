Un mini vertice chiesto dall’Italia per salvare la Libia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Sono ore concitate queste sul fronte libico: l’annuncio da parte di Khalifa Haftar circa l’avvio della fase finale della battaglia per la presa di Tripoli, è soltanto l’ultimo di una lunga serie di episodi che hanno scompaginato molte carte del dossier del paese nordafricano. Per questo il vecchio continente adesso, forse, ha capito che non è più tempo di aspettare i lunghi tempi diplomatici per l’organizzazione della conferenza di Berlino. Pena ulteriori mutamenti sul campo che potrebbero lasciare l’Europa ai margini della: “Venerdì parleremo principalmente di”, ha affermato il presidente del consiglio Giuseppe Conte annunciando l’incontro, previsto a Bruxelles, con Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Unda cui potrebbe uscire alcune indicazioni importanti circa la posizione italiana e del vecchio ...

