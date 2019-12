Taranto, detenevano droga ed esplosivi: arrestati due cognati (Di venerdì 13 dicembre 2019) Emanuela Carucci Al momento dell'arresto i famigliari ed i condomini dello stabile in cui abitavano i due sono scesi per strada per ribellarsi Sono finiti in manette un uomo, Stefano De Lisi, pregiudicato di 30 anni, e sua cognata, Rita Scialpi, di 33 anni. I capi d'accusa sono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Il fatto è accaduto a Taranto, in particolare alle cosiddette "case parcheggio" del quartiere Tamburi, uno stabile popolare della città. La cosa particolare è che, al momento del fermo, i familiari ed alcuni condomini hanno tentato di opporsi all'arresto dei due da parte dei falchi della squadra mobile della polizia di Stato. Da qualche giorno, i poliziotti, nel corso di alcuni servizi di controllo presso l'abitazione del 30enne, hanno notato un via vai di tossicodipendenti. I falchi hanno, inoltre, ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Taranto detenevano