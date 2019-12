Senatori M5s alla Lega | Conte | “Chi va con Salvini aspetterà anni”

Leggi la notizia su notizie

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Terremoto nella maggioranza giallorossa dopo la fuoriuscita dal M5s di tre, che hanno annunciato il passaggio. Una decisione avventata e che non porterà alcun vantaggio in tempi brevi, li avverte il premier Giuseppea margine di un incontro al Consiglio europeo: “Chi vuole scommettere sulo faccia pure, ma sappia che dovrà aspettare alcuni anni prima di governare”.suiM5sArrivato a Bruxelles, il premier, interpellato dai giornalisti, ha subito affermato di “non voler parlare dei cambi di casacche” tra le fila dei Cinque Stelle né commentare il rischio per la tenuta della maggioranza, salvo poi chiedere agli ex pentastellati di non scommettere sul Carroccio. L’obiettivo, ora, resta l’approvazione della manovra economica: “Ci sono tutte queste misure, bisogna vararle e porle a ...

fattoquotidiano : Ugo Grassi lascia il M5s e passa alla Lega, Di Maio: “Mostri il listino prezzi del mercato delle vacche aperto da S… - repubblica : Mes, i senatori M5s Urraro, Grassi e Lucidi pronti a passare alla Lega [aggiornamento delle 16:32] - Giorgiolaporta : Si lamentano per essersi persi 3 senatori ma gli scienziati del #M5S si sono persi un elettore su due, oltre 4 mili… -