Realizzare i propri sogni senza aspettare il domani

Leggi la notizia su bigodino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Quando aveva solo pochi giorni, a Javier Rodríguez è stato diagnosticato una condizione genetica che lo rende molto più incline all’insufficienza cardiaca fin dalla tenera età. In effetti, Javier ha trascorso molti anni della sua vita nel mezzo di ospedali e innumerevoli consultazioni mediche. Le condizioni di Javier sono note come cardiomiopatia dilatativa. Quando ha compiuto 14 anni ha ricevuto il suo primo trapianto di cuore. Nonostante tutto, Javier era una persona piena di energia e mostrava sempre un atteggiamento felice e positivo. Fuo questo che fece innamorare irrimediabilmente il suo grande amore del liceo. Javier ha ricevuto un secondo trapianto di cuore a 18 anni. Lui e Crystal Cuevas hanno avuto una relazione meravigliosa per anni e hanno persino avuto un bambino insieme. ...

Demon88657012 : Non è mai troppo tardi per realizzare i propri sogni. Vai Rosetta - AgneseFiducia : Aiutiamo i bambini pazienti oncologici a realizzare i propri sogni - dariobel70 : RT @Fight_Clubbing: Il campione filippino #MannyPacquiao si è laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Makati. «Non è mai tro… -