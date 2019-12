Messaggi inviati dallo smartphone Android senza autorizzazione | c’entra Google

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non dovreste stranirvi troppo nel caso in cui il vostroprendesse ad inviarein modo spontaneo, e soprattuttoalcun consenso da parte del proprietario. Sono sempre di più le segnalazioni sul forum di supporto dia testimonianza di questo fatto curioso: il colosso di Mountain View è solito inviare SMS dal numero di telefono degli utenti ai suoi server. Ci sono stati casi in USA, India ed in alcuni Paesi europei. Non crediate, però, ci sia qualcosa di fraudolento sotto: trattasi di una misura di sicurezza presa dalla società, e che nulla ha a che vedere con lo spam. L'arcano è presto spiegato dal fatto che, nel momento in cui si crea un account, è possibile condividere col colosso di Mountain View il proprio numero di telefono, che verrà poi verificato di tanto in tanto per questioni di sicurezza. In praticavuole assicurarsi che ...

