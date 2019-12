Mes | l' Europa dice sì alla modifica chiesta dal premier Conte

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 13 dicembre 2019) AGGIORNAMENTO ore 15.00 - L’Eurosummit ha detto ok all’Italia sulle modifiche al pacchetto Mes (Meccanismo Europeo di Stabilità). La proposta presentata dalGiuseppeè stata accettata. Il negoziato sul Mes proseguirà oltre il mese di gennaio ma dovrà comunque concludersi al massimo entro la prima parte del 2020.Il punto 2 sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità è stato cambiato nella parte in cui incaricava i ministri dei singoli paesi di "finalizzare il lavoro tecnico sul pacchetto di riforme del Mes"."Incoraggiamo l'Eurogruppo a proseguire il lavoro sul pacchetto di riforme del Mes" e"di continuare a lavorare" per il "rafforzamento dell'Unione bancaria" si legge nella Conclusioni del negoziato sul Mes.L'Eurosummit, consesso dei capi di Stato e di governo Ue, ha dato mandato all'Eurogruppo, cioè ai ministri delle Finanze dell’area euro, di "continuare a ...

