Lo smartphone ci ha isolato | per tornare a sentirci connessi dobbiamo reimparare a

Lo smartphone ci ha isolato, per tornare a sentirci connessi dobbiamo (re)imparare a stare soli (Di venerdì 13 dicembre 2019) connessione. Una parola dagli innumerevoli significati. Oggi pensiamo subito alla connessione internet, subito dopo alla connessione tra esseri umani, o viceversa, ma raramente. Ci domandiamo quale sia più importante, se l’una o l’altra, spesso, soprassediamo sulla risposta più immediata e forse più sincera e decidiamo di provare a capire quanto l’una abbia inciso sulle potenzialità dell’altra, quanto l’una sia diventata all’altra indispensabile e quale reale cambiamento sia stato prodotto dalla connessione internet sulla connessione tra le persone. Il nostro “telefono”, indispensabile apparecchio che portiamo sempre con noi, hard disk esterno del nostro cervello, procacciatore di ricordi formato JPG attivo H 24, quanto ha inciso sul nostro rapporto con gli altri? Moltissimo. Ma forse la domanda meno scontata e più rilevante è quanto abbia inciso sul nostro rapporto con noi stessi. Una ...

Leggi la notizia su vanityfair

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : smartphone isolato