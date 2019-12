LIVE Fognini-Monfils | Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA | 6-4 4-3 | il ligure avanti di un

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Out la risposta del francese. 30-15 Ilaccelera col dritto,non tiene la palla in campo. 15-15si difende molto bene, ma alla fine cede con una smorzata che termina in rete. 15-0 Attacca, la difesa dinon è granché. GAME– Ancora out il dritto di6-4 4-3 A-40 Ancora vantaggio perfuori misura. 40-40finisce lungo. Secondo deuce. A-40 Accelerazione dinon riesce a tenere in campo il colpo difensivo. 40-40 Doppio fallo di. 40-30 Stavolta il rovescio del francese è largo, finisce in corridoio. 40-15 Rovescio vincente diresta immobile. 30-15 Lungo il tocco diche aveva provato a salire a rete. 15-15 Errore di misura di, palla in corridoio. 15-0 Il dritto disi ferma ...

zazoomnews : LIVE Fognini-Monfils Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 1-2 entrambi i tennisti mantengono i turni di servizio in… - zazoomnews : LIVE Fognini-Monfils Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 3-2 subito break per il ligure nella semifinale saudita -… - zazoomblog : LIVE Fognini-Monfils Tennis Cup Diriyah 2019 in DIRETTA: 1-2 entrambi i tennisti mantengono i turni di servizio in… -