LIVE Biathlon | 7 | 5 km sprint Hochfilzen 2019 in DIRETTA | partite Wierer e Vittozzi

La startlist dellafemminile 11.49 Olsbu Roeiseland è ottava dopo il primo poligono a 19″ da Semerenko. 11.49 Un errore a terra per Olsbu, ma è ancora pienamente in lotta. Partita Dorothea. 11.48 10/10 per Hauser, impeccabile in piedi. 11.48 Olsbu Roeiseland al poligono. 11.47 5/5 in piedi per Charvatova 9/10 complessivo per la ceca. E' seconda a 1″8 da Semerenko dopo due poligoni. 11.47 Con un errore Eckhoff è sesta a 17″7 da Semerenko. 11.46 Eckhoff sbaglia l'ultimo bersaglio a terra, 4/5 per la norvegese. 5/5 per Sanfilippo, è sesta a 19″ da Semerenko. 11.45 10/10 per Valj Semerenko, ma non è stato un secondo poligono veloce per l'ucraina. 11.44 Già 12″9 di ritardo per Federica Sanfilippo dopo 1,4 km, è partita piano. Al comando c'è Eckhoff, che sta arrivando al ...

