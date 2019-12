L’esperta | “In aumento sifilide e gonorrea | tra le cause di infertilità”

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Le malattie sessualmente trasmissibili sono tra le primedell’infertilità, ad esempio, che sono inanche perché sono spesso asintomatiche e questo peggiora contagio e diffusione“. Così Daniela Galliano, direttrice del Centro Ivi di Roma, è intervenuta a margine della tavola rotonda IVI ‘Essere Mamma Oggi’, nella quale quattro esperte si sono confrontate a Milano sull’infertilità, sulle suee sui rimedi. “Sono malattie che danno infertilità, perché inibiscono le tube, e in questi casi l’unica soluzione è la fecondazione assistita“, ha detto.L'articolo L’esperta: “In, tra ledi infertilità” Meteo Web.

