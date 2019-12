Lapo Elkann si confessa | “Non uso più alcun tipo di sostanza”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Nella vita si cambia., rampollo di casa Agnelli, sembra aver messo la parola fine su una serie di eccessi e sia pronto ormai a una nuova vita. L’imprenditore ha raccontato la sua nuova vita al settimanale Grazia. La nuova vita di“Adesso non uso piùdi sostanza e sto seguendo con orgoglio il ‘programma dei 12 passi’ contro la dipendenza da alcol e droghe, che mi aiuta molto“, è uninedito quello che si racconta a Grazia dopo che ha iniziato il percorso verso una nuova vita.bevo più, non uso sostanze e da due mesi ho anche smesso di fumare. Ho anche deciso di cancellarmi da Instagram e Facebook perché li considero strumenti focalizzati sull’apparenza, sul mettere in mostra una vita che non è sempre quella che realmente si vive. Twitter, invece, è diverso: è utile per poter comunicare ciò che uno pensa o vede e per smentire eventuali ...

