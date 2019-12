Ho sempre pensato a De Laurentiis come un Citizen Kane | invece è più Francesco Giuseppe

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Non grandezza, ma grandeur. Seppure sembrino la stessa cosa, non lo sono. E Deo cerca la prima per il club, o la seconda per sé stesso. Per anni ho immaginato il presidente del Napoliuna sorta di. Un uomo facoltoso, un imprenditore brillante, ma solo parzialmente consapevole del proprio privilegio. Soprattutto, un uomo pubblico con difficoltà relazionali. Per essere più preciso, vedevo in Deuna persona incapace di comprendere le ragioni dell’astio che lo circonda. Me lo figuravo chiedersi: “Perché i napoletani non mi vogliono bene?”, davvero sorpreso che ai buoni risultati della squadra non seguissero i buoni sentimenti della piazza. Che, anzi, gli rispondeva col papponismo. L’epilogo del rapporto con Ancelotti, però, mi porta a cambiare inquadratura., per rimanere all’analogia cinematografica, è un tycoon. Il personaggio ...

