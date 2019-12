Greta Thunberg arriva a Torino per il Fridays for Future | “Non vedo l’ora”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Giornata importante perche, coperta di neve, si appresta ad accogliere in città la “Persona dell’Anno” secondo il Time, la giovanissima attivista svedese, volto della lotta contro i cambiamenti climatici. Nel pomeriggioarriverà in piazza Castello, cuore della città, per incontrare giovani e non solo in questo ennesimo, forte e sentitofor, in migliaia in attesa diDopo essereta a Madrid e prima dire di tornare a casa, a Stoccolma, la giovanissimaha eletto come meta italiana proprio la città di. Una città non proprio casuale e che già l’aveva colpita in passato quando, dopo la manifestazione record tenutasi contro i cambiamenti climatici il 27 settembre scorso, la giovane attivista aveva voluto rilanciare sui social proprio uno scatto di quella che era stata la protesta aa ...

