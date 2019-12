Google Assistant si arricchisce della Modalità Interprete su Android e iOS

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha annunciato oggi di aver avviato la distribuzionenuova funzioneper l’assistente digitale, che consente la traduzione in tempo reale delle nostre frasi in 44 lingue. In pratica saremo in grado di interagire e chiedere informazioni quando ci troviamo all’estero in modo semplice e veloce. Dopo aver avviato l’Assistente con la tipica frase “OK”, basterà infatti impartire un ordine come “Attiva la” o “traduci per me dal polacco all’olandese”, o “Aiutami a parlare spagnolo”. Questa funzione era già supportata da inizio anno in prodotti comeHome oHome Hub e nei nuovi smartphonePixel 4. In realtàè già in grado di tradurre per noi singole frasi, senza contare la funzioneLens per la traduzione ...

