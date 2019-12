Godfall è il primo gioco looter slasher confermato per PlayStation 5

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Durante i The Game Awards, Gearbox Software ha rivelato che pubblicherà l'imminente, un "loot" proveniente dallo sviluppatore Counterplay Studios.Impostato per il rilascio durante le vacanze del prossimo anno, ildi ruolo d'azione in terza persona uscirà su PC e, in particolare, su5. Questa è la prima conferma delin arrivo sulla prossima generazione.Nel trailer in mostra durante The Game Awards, vediamo tre eroi che impugnano armi magiche mentre affrontano un enorme nemico che si avvicina minaccioso dal cielo.è undi ruolo d'azione incentrato sulla lotta contro i nemici ed i loot. Anche se giocherete da soli, potrete anche unirvi a gruppi fino ad un massimo di tre giocatori per affrontare le sfide più pericolose. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.Leggi altro...

Eurogamer_it : Annunciato #Godfall, il looter slasher in arrivo su #PS5 e #PC il prossimo anno. - Nerdmovieprod : Godfall è il primo gioco ufficiale per PS5 #esclusiva #gearbox #godfall #pc -