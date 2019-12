Gemma Galgani | ancora una delusione Per la dama un Natale difficile

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Uno scrigno di ricordi e un sogno nel cassetto.si racconta in un’intervista a Uomini e Donne Magazine. Primo pensiero, il prossimo, come da tradizione, lo passerà insieme ai suoi cari portando avanti una tradizione di famiglia iniziata tanto tempo fa. Tutti gli anni si riuniscono a casa di sua sorella Anna, con figli e nipoti. Ognuno di loro ha il compito di contribuire per mantenere vivi quei rituali a cui non vogliono rinunciare, in particolare quelli legati alla cucina. Da sua madre ha ereditato la ricetta dei crostini toscani, un piatto tipico che non può assolutamente mancare sulla tavola a. Dunque, latorinese trascorrerà le feste natalizie insieme alla sua famiglia, come ogni anno. Una festività, questa, a cuitiene particolarmente. Non sa resistere e non vuole nemmeno rinunciare alla magia del, che permette un po’ a ...

zazoomnews : Gemma Galgani pazzesca: come un angelo di Vittoria’s Secret [FOTO] - #Gemma #Galgani #pazzesca: #angelo - Notiziedi_it : Gemma Galgani di Uomini e Donne, ecco come sarà il mio Natale: “abbiamo una tradizione di famiglia…” - hemswheart : RT @ToniaPeluso: Quindi ieri hanno chiesto a Ultimo come si reagisce a una sconfitta. Come se ora organizzassi il seminario “Condurre una… -