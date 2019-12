Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019)(Foto: Nasir Kachroo/NurPhoto via Getty Images) Tempi duri per. Oltre alle polemiche e alle indagini relative al progetto Libra, ora la Federal trade commission americana (l’autorità che monitora il mercato) sta valutando la possibilità di emettere un’ingiunzione preliminare contro il colosso dei social per bloccare la possibilità di un funzionamento integrato delle piattaformee Messanger. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, l’autorità americana teme che l’integrazione dei servizi offerti possa creare una situazione lesiva per la concorrenza nel settore dei social media. Se l’authority dovesse procedere su questa linea, i cinque membri della commissione dovrebbero depositare un’azione legale in una corte federale contro la compagnia, mostrando anche prove delle eventuali violazioniconcorrenza messe in ...

antocalderone : Facebook rischia un “no” alla super app con Instagram, Whatsapp e Messenger - ALisimberti : RT @Noiconsalvini: Quando la Lega tornerà al governo toglierà sicuramente l'assurda plastic tax. Non è cosi che si tutela l'ambiente ma inc… - adrianopescaro1 : RT @Noiconsalvini: Quando la Lega tornerà al governo toglierà sicuramente l'assurda plastic tax. Non è cosi che si tutela l'ambiente ma inc… -