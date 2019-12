È morto Danny Aiello | attore amato da Sergio Leone e Spike Lee

Danny Aiello - morto l’attore de Il Padrino e di Stregata dalla Luna : Addio Danny Aiello. l’attore statunitense, reso celebre da Fa la cosa giusta di Spike Lee nel 1989, è morto a New York all’età di 86 anni. Caratterista corpulento e vigoroso, figlio di operai immigrati italiani, aveva debuttato a 40 anni in teatro e a 56 aveva ottenuto una nomination all’Oscar come attore non protagonista proprio per il film di Lee. Due piccole parti ne Il Padrino parte II (1974) e nello splendido Il prestanome di Martin Ritt ...