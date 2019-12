Dieta con arance | ti depuri e controlli la pressione

Leggi la notizia su dilei

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Introdurre lenellapuò rivelarsi una buona idea per la salute per diversi motivi. Tra questi è possibile citare il basso apporto calorico (si parla di circa 40 calorie all’etto, buccia esclusa). Tipiche dei mesi autunnali e invernali dell’anno, lesono caratterizzate dalla presenza di oltre 170 composti fitochimici diversi. Degna di nota è pure la ricchezza in flavonoidi. Quando si parla dei benefici delle, è fondamentale chiamare in causa il contenuto di fibre, presenti soprattutto nella pellicola bianca che si trova subito sotto la buccia. Il loro apporto migliora il transito intestinale e, di conseguenza, i risultati nella lotta contro il gonfiore addominale. Da non dimenticare è anche l’aiuto che leforniscono ai processi di depurazione dell’organismo. In cento grammi di frutto ne troviamo infatti più di 80 di acqua, il che ...

