Ciclismo: svelata la nuova divisa della Deceuninck – Quick-Step (Di venerdì 13 dicembre 2019) È il Wolfpack, la squadra più forte dell’anno, coloro che hanno agguantato ben 68 vittorie nel 2019. La Deceuninck – Quick-Step è pronta a ripartire da dove ha lasciato: la compagine belga si lancia verso la nuova stagione e svela oggi la nuova divisa. C’è un cambiamento netto: a prevalere è il colore bianco su quello blu. Un nuovo sponsor per la prima squadra del World Tour: si tratta di Napoleon Sports and Casino. Andiamo a scoprire le nuove divise: Feast your eyes with the beautiful and stylish kit – designed again by @VermarcSport – that our Deceuninck – Quick-Step riders will wear next season, when they'll give it their all to keep #TheWolfpack at the top of the game: https://t.co/CYwj9Y6sfdVideo: @lapedalecc pic.twitter.com/xwXnkmgyfX — Deceuninck-QuickStep (@Deceuninck qst) December 13, 2019 Our kit release wouldn't be ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ciclismo svelata