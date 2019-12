Cagliari | Maran su Nainggolan | «È un grande uomo squadra | prevede il gioco»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)elogia l’del: «tatticamente è tra i più intelligenti che ho avuto la fortuna di allenare» Colquarto in classifica,a La Repubblica ha parlato del suo leader: «è un. Molti lo vedono come un giocatore tutto fisico e istinto, ma io posso dire che tatticamente è tra i più intelligenti che ho avuto la fortuna di allenare.il» «Non faccio promesse, né tabelle. Ci siamo meritati il posto che occupiamo, godiamoci il paesaggio e tra un po’ se ne riparla. In un mese circa dobbiamo affrontare Lazio, Juve, Milan e Inter». Leggi su Calcionews24.com

