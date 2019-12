Cadde sul bus e morì | condannata l' automobilista che provocò l' incidente

Leggi la notizia su ilsecoloxix

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La macchina non aveva dato la precedenza al mezzo pubblico e il conducente, per evitarla, era stato costretto a frenare bruscamente, facendo cadere a terra la passeggera

celtyxpgdr : -mano scivolò sulla finestra e quest'ultimo cadde rovinosamente a terra. Celty accorse e lo sollevò, tenendolo in p… - Rainbow_Uapa : @Ferula18 Un tale nel paese di papà era così. Un venerdì 17 decise di non uscire nemmeno dal letto, per evitare la… - Arisatoxpgdr : @shirouxpgdr @ravenxpgdr Era talmente in estasi, che perse l'equilibrio e cadde sul letto, ancora abbracciato a lui… -