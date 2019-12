Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 13 dicembre 2019) La Brexit mette in ghiaccio i cuori degli europeisti. La vittoria di Boris Johnson non surgela però i mercati, che anzi premiano la scelta degli elettori britannici: il boom della sterlina può bastare a tranquillizzare i catastrofisti? Sarebbe una novità di rilievo. Perché i pronostici sul disastro – in questi mesi – si sono sprecati. Gli uccelli del malaugurio continueranno a distribuire le loro certezze. Pure gli States di The Donald sarebbero dovuti inciampare in un disastro. Ve la ricordate la “fine della storia” di Francis Fukuyama? Le confutazioni provenienti dal reale non si contano più. Certo, adesso andrà verificata la tenuta dell’intero sistema sul lungo periodo. Ma intanto i sovranisti, con l’odierna lievitazione della valuta, hanno incassato un primo placet. La fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea non sarà ...

