Trasformare l’iPhone in un vecchio iPod? Si può | con l’app Rewound

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nell’era dei display touch molti rimpiangono i vecchi comandi fisici, come ad esempio quelli a “rotella” dell’iconico Appledi oltre un decennio fa, che fu un vero oggetto del desiderio per molti, nell’era pre iPhone. L’, inteso come dispositivo per la riproduzione di brani musicali, esiste ancora, ma ha guadagnato anch’esso uno schermo touch ed è stato comunque cannibalizzato e reso marginale dalla diffusione dell’iPhone, utilizzato anche per ascoltare la musica. Per gli inguaribili nostalgici però ora c’è una soluzione originale:, un music player software personalizzabile con le skin, che può assumere anche l’aspetto del. Il music player è disponibile sull’App Store e per la riproduzione musicale si sincronizza con la libreria di Apple Music. Il software è un piccolo capolavoro in grado ...

