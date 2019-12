Salvini sul gioielliere di Nicolosi condannato a tredici anni di carcere per aver ucciso

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Guido Gidi 58, è statoa 13di galera, perdue rapinatori che fecero irruzione nella sua gioielleria e ferito un terzo. Il tragico evento si consumò nel 2008 auna città ai piedi dell’Etna in Sicilia. Il, alla fine dell’udienza ha dichiarato ironicamente che giustizia è fatta. Sul caso che sta scuotendo l’opinione pubblica in Sicilia è intervenuto Matteoche non ha usato mezze parole per definire quanto deciso dai giudici vergognoso: “Vergogna! La “giustizia” italiana condanna alla galera il commerciante aggredito nel 2008 a, in Sicilia, con la moglie minacciata di morte… Io sto con chi si difende, sempre“. Anche il responsabile della Lega per gli enti locali, Fabio Cantarella, ha usato parole pesanti per quanto deciso dai giudici siciliani: “Alla fine la vittima è stata ...

