Roma-Wolfsberger | Fonseca | “vincere l’Europa League? Non con questo atteggiamento

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Abbiamo raggiunto il principale obiettivo ma non abbiamo fatto una buona partita. Era importante vincere qui ma l’non è stato quello giusto. Penso che prima della partita si pensava fosse già fatta. Abbiamo sbagliato molti passaggi anche sotto pressione e quando si sbaglia tanto non attacchiamo come volevamo. Non è facile accettarerisultato”. Queste le parole di Paulo, tecnico della, ai microfoni di Sky Sport, al termine della sfida contro il Wolfsberg. “Dobbiamo saper gestire il ritmo della partita. Quando abbiamo cambiato e inserito Pellegrini e Zaniolo abbiano fatto meglio. Quando si sbaglia tanto alla fine in contropiede è normale che gli avversari possano creare pericoli”, ha aggiunto. “Vincere l’Europa? Non con. Adesso pensiamo alla prossima partita difficile contro la ...

romanewseu : #RomaWolfsberger, #Perotti infallibile dal dischetto in #Europa: 4 rigori segnati su 4 in carriera #ASRoma… - The_ChosenOne_1 : RT @RaiNews: Chiusa la fase a gironi, giallorossi ai sedicesimi #EuropaLeague #RomaWolfsberg - annaric95744795 : RT @DiMarzio: #Roma, #Fonseca: 'Atteggiamento sbagliato. Vincere in Europa? Così no' -