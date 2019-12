Roma Wolfsberger 1-1 LIVE | pareggio immediato degli ospiti con Weissman

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Allo Stadio Olimpico, la 6ª giornata dell’Europa League 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Jessica Reatini, inviata a) – Allo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della fase a gironi dell’Europa League 2019/2020. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1′ Partiti! – Pawson fischia l’inizio del match! 4′ Calcio di rigore! – Il direttore di gara assegna il penalty allaper il fallo del portiere Kofler su Dzeko in area. 7′ Vantaggio– Dal dischetto Perotti spiazza Kofler. 8′ Reazione del– Liendl tira dalla distanza, Mirante attento manda in corner. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e ...

