Rennes-Lazio | Simone Inzaghi | “sarebbe stato bello giocare in Europa ma quest’anno

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “La mancata qualificazione non è passata da, stasera abbiamo affrontato una squadra che ha disputato un ottimo primo tempo. Arrivato il vantaggio in Romania, siamo un pochino calati. Siamo rammaricati ma dobbiamo guardare al campionato ed alle gare che arriveranno”. Queste le parole dial termine della partita persa contro ilinLeague. “Dovevamo approcciare meglio alla sfida, i nostri avversari lo hanno fatto meglio. Lo stadio ha incitato la squadra di casa per tutta la sfida nonostante fossero già fuori dall’League ma in campionato stanno facendo molto bene”, ha aggiunto. “Lunedì sera siamo chiamati ad affrontare un avversario in salute, nei prossimi tre giorni dovremo preparare il confronto con il Cagliari nel migliore dei modi. La squadra di Maran è composta da giocatori di qualità che riescono ad ...

SkySport : ???? #EuropaLeague - 6^ Giornata ?? #RennesLazio 2-0 ? #Gnagnon (30') ? #Gnagnon (87') ? #Lazio eliminata ai gironi ?… - effi365 : RT @Corriere: Rennes-Lazio: gol di Gnagnon, biancocelesti quasi fuori Diretta 1-0 - Mediagol : Rennes-#Lazio, Acerbi: 'Nostro approccio sbagliato, ko sia un segnale. Europa? Noi fuori meritatamente, la squadra.… -