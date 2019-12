Procione in stato di ebbrezza ai mercatini di Natale

Leggi la notizia su bigodino

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La notizia arriva direttamente dalla Germania e nel giro di pochi giorni, si è diffusa in ogni parte del mondo. Ilche vedete nelle foto di seguito, si chiamava Erfurt ed èvisto vagare per ididella città, completamente ubriaco. Com’era possibile? Secondo quanto riportato dalle testate giornalistiche, ilaveva bevuto il vino rimasto nei bicchieri gettati a terra. I passanti dinanzi alla scena, si sono divertiti a riprenderlo in un video, che poi hanno condiviso sui propri profili social. Alla fine, il caos che si era creato intorno all’animale, ha attirato l’attenzione di una delle guardie di sicurezza, che ha chiamato i soccorsi. Ilchiuso in una gabbia e portato via. Chiunque avesse a cuore la sua vicenda, era convinto che lo avrebbero portato in un posto dove lo avrebbero curato e dove avrebbe potuto ...

LaRegin87818789 : RT @lazampa: VIDEO Il procione ubriaco, diventato una star dei Mercatini di Natale, è stato ucciso @fulviocerutti - sophia162779000 : RT @fulviocerutti: VIDEO Il procione ubriaco, diventato una star dei Mercatini di Natale, è stato ucciso @lazampa @lastampa - MicheleBisceg10 : E stato incrociato un fringuello con un procione. Il risultato : un frocione! -