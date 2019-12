Pontecagnano | identificati e arrestati due giovani coinvolti in una rissa

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoFaiano (Sa) – Nelle prime ore del mattino la Squadra Mobile di Salerno ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di due. Le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno, sono state avviate lo scorso mese di novembre a seguiro di una violentaavvenuta la sera del 28 novembre in pieno centro aFaiano, dove un folto gruppo ditra cui alcuni minorenni, a causa di un precedente diverbio per futili motivi avvenuto settimane prima, hanno deciso di incontrarsi per chiarire la questione in modo definitivo. La discussione successivamente è divampata sfociando nell’aggressione ai danni di un minorenne, che veniva colpito con una coltellata all’addome, che hanno provocato lesioni gravissime allo stomaco. Nell’immediatezza dei fatti i poliziotti della ...

