Matrix: ora è ufficiale, il quarto episodio uscirà nel 2021 (Di giovedì 12 dicembre 2019) La data c’è. Warner Bros ha annunciato che Matrix 4 arriverà nelle sale nel 2021, molto probabilmente sale il 21 maggio. Mettiamo a calendario. Il quarto capitolo della saga fantascientifica culto, inaugurata nel 1999, vedrà di nuovo alla regia e alla sceneggiatura Lana Wachowski, una delle due creatrici originali, e i protagonisti storici Keanu Reeves, Carrie Ann-Moss e Jada Pinkett-Smith. A loro si aggiungeranno gli attori Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman, Watchmen), Jessica Henwick (Game of Thrones, Iron Fist), Neil Patrick Harris (The Big Bang Theory) e, freschi di nomina, Jonathan Groff (Mindhunter) e Toby Onwumere (uno dei protagonisti di Sense8, altra creatura delle Wachowski). Quella stessa data era già stata scelta per l’uscita di un altro film con Reeves: John Wick 4 (anche se prodotto e distribuito dalla Lionsgate), ovvero la saga sui killer spietati che ha dato nuovo slancio ...

Leggi la notizia su wired

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matrix ora