Massimo Giletti | la vittoria di Non è l' Arena | il sindaco di Mezzojuso lo insultava

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 dicembre 2019) È finita nel peggiore dei modi per Salvatore Giardina, ildi(Palermo) che lo scorso maggio, in diretta a Non è l', aveva dato del "farabutto" afinendo quasi alle mani con il conduttore del talk di La7, proprio nella piazza della cittadina siciliana tra gli sc

marcoranieri72 : RT @Libero_official: La clamorosa vittoria di #Giletti. Il sindaco di #Mezzjuso lo insultava in diretta, ora il Comune è sciolto per mafia… - FerranteViola : RT @Libero_official: La clamorosa vittoria di #Giletti. Il sindaco di #Mezzjuso lo insultava in diretta, ora il Comune è sciolto per mafia… - EnzoDeRuvo49 : RT @Libero_official: La clamorosa vittoria di #Giletti. Il sindaco di #Mezzjuso lo insultava in diretta, ora il Comune è sciolto per mafia… -