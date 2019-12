Grande Fratello Vip | un attore nel cast | ecco chi è

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Vip: manca meno di un mese alla partenza della quarta edizione del reality di Canale 5. Ilsi sta lentamente delineando o, meglio, si sta svelando. TvBlog ha annunciato un nuovo vip che varcherà la porta rossa della casa di Cinecittà: Fabio Testi. I più grandi di voi si ricorderanno del celebredi Peschiera del Garda come di una star del cinema italiano, dagli anni Sessanta fino alla fine del millennio. Ha recitato in Il buono il brutto e il cattivo di Sergio Leone, ne Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica (Oscar come miglior film straniero) e L’importante è amare di Andzjey Zulawski (vincitore di un Cesar). Gli amanti del trash, invece, lo ricordano come concorrente de L’isola dei famosi 2003 o per le sue prestazioni nella casa del Gran Hermano Vip. Insomma: è uno di cui ci si può fidare. Con Fabio Testi il...

