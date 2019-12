Leggi la notizia su firenzepost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) E' stato arrestato un cittadino kosovaro di 42 anni per furto e il suo complice è stato denunciato. I due, notati dai Poliziotti in prossimità della fermata della tramvia a Porta al Prato per il loro atteggiamento sospetto, dopo aver atteso la discesa dei viaggiatori dal mezzo hanno circondato l’ignara vittima, una. Droga scoperta dalle unità cinofile

FirenzePost : Firenze: circondano una donna e tentano di derubarla. Interviene la Polfer: un arresto - TgrRai : Tutte le notizie dalle 24 sedi regionali #Tgr ORA IN DIRETTA con #BuongiornoItalia. ?? #Terremoto #Firenze: 200 sfol… -