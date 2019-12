Elezioni Uk | il voto più importante in una generazione I 4 scenari secondo il Guardian

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Alle 22 locali - le nostre 23 - chiuderanno i seggi. Subito dopo usciranno gli exit poll, mentre per i primi risultati bisognerà tirare fino a tardi. Sarà già mattino quando il Regno Unito conoscerà l’esito di quello che ilha definito “ilpiùin una”. O forse anche di più, visto che il bivio di questa notte è tra la Brexit negoziata dal premier Boris Johnson (con tutte le sue incognite) o un nuovo percorso che potrebbe sfociare in unreferendum.I sondaggi danno per certa la vittoria del premier conservatore, che da sei settimane attraversa il Paese al motto “Get Brexit done”. Ma non è escluso che BoJo possa mancare il traguardo della maggioranza assoluta (326 seggi, la metà più uno dei collegi in cui i britannici sono chiamati a votare). Uno ...

