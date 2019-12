È stata data la cittadinanza italiana all' atleta cubano Conyedo Ruano

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, ha deliberato il conferimento della, per meriti speciali, al signor Abraham de Jesus Conyedo Ruano,di nazionalità cubana che gareggia con i colori italiani nella disciplina della lotta stile libero, realizzando numerosi risultati di prestigio. Abram Conyedo è nato a Santa Clara nel 1993. Ha vinto la medaglia d'argento nella lotta libera alle olimpiadi giovanili di Singapore nel 2010 e quella di bronzo ai campionati panamericani di categoria nel 2012. Nella categoria senior invece ha guadagnato il secondo posto ai campionati panamericani di Santiago del Cile del 2015. Visualizza questo post su Instagram ...

