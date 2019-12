Diriyah Tennis Cup 2019 | Fabio Fognini supera John Isner in due partite e va in semifinale

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Positivo l’esordio dinellaCup, torneo esibizione scattato quest’oggi: il ligure ha eliminato nei quarti di finale lo statunitenseper 7-6 (4) 6-4 in un’ora e 23 minuti, e domani affronterà inil vincente del match tra l’elvetico Stan Wawrinka ed il transalpino Gael Monfils. Nel primo set entrambi i contendenti iniziano soffrendo al servizio:annulla due break point in apertura,uno nel secondo game. Quando entrambi sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, ecco che tornano a soffrire: dal 2-2 l’azzurro vince otto dei nove punti successivi andando 4-2, mentre l’americano risponde con identico score per ritornare immediatamente sul 4-4. Senza ulteriori sussulti si va al tie break, dove ancora una volta èa provare la fuga, salendo 3-1, masubito rientra sul 3-3. Lo ...

sportface2016 : #DiriyahTennisCup, #Fognini batte #Isner e approda in semifinale del torneo di esibizione - Eurosport_IT : Fognini non ha problemi contro Isner: 7-6 6-4 alla prima della Diriyah Tennis Cup... Bravo Fabio! ?????… - OA_Sport : LIVE Fognini-Isner, Diriyah Tennis Cup 2019 in DIRETTA: il ligure affronta il gigante americano -