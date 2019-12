Con Ficarra & Picone sorrisi intelligenti

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Maurizio Acerbi di e cone con Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia Siete in astinenza da cinepanettone natalizio? Il film scritto (insieme a Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini), diretto e interpretato da, alla loro prima volta nel «cinema delle feste», è quello che più gli si avvicina, fatte le debite differenziazioni. A cominciare dall'assenza di volgarità, tratto comune dei vari «Natale a....», ma inesistente (per fortuna) nella commedia girata dal duo comico. Rispetto al precedente L'ora legale, qui si ride molto meno. Qualche sorriso il film lo strappa, ma non aspettatevi 100 minuti di continue sganasciate. Anche perché il loro cinema è differente da quello di tutti gli altri comici. Attraverso il grande schermo, sotto la giocosa forma di una commedia, sanno mandare messaggi ben precisi al pubblico, su argomenti ...

